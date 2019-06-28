В Челябинске покажут редкие картины художников СССР

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-28T09:22:48+03:00

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Летом учреждения культуры обычно работают в расслабленном режиме — посетителей мало и мероприятий соответственно. Однако Челябинский музей изобразительных искусств подготовил новую выставку — «Первая пятилетка. Великие стройки Урала». Об этом сообщает сайт «ЧелябинскСегодня».

Откроется она 12 июля. Проект имел большой успех среди посетителей выставки в Екатеринбурге. Теперь же с ним смогут познакомиться и южноуральские любители искусства.

— Основу составили произведения легендарной выставки «Урало-Кузбасс в живописи» 1935-1936 годов. Известно, что произведения того периода сыграли очень важную роль в создании сильных образов новой социалистической, коллективистской жизни, образов новых людей — передовиков, отдающих все силы производству, — рассказали в пресс-службе музея.

В те годы художники целыми бригадами отправились на строительные площадки уральских заводов: Челябинского тракторного, «Станкомаша», Магнитогорского металлургического комбината, саткинского «Магнезита», Кыштымского медеплавильного и других. Итогами поездок становились серии промышленных пейзажей.

Выставка будет работать в музее изо на площади Революции, 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU