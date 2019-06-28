Ректора крупного челябинского вуза выберут после губернатора
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете полтора года нет ректора. Его обязанности исполняет «и.о.». Ученый совет педуниверситета назначил дату выборов на 18 сентября.
В них будут участвовать два кандидата. Это проректор ЮУрГУ Марина Потапова и Татьяна Чумаченко. Последняя была в должности проректора педуниверситета, но последнее время исполняет обязанности ректора.
Дату выборов 18 сентября предстоит согласовать с Министерством науки. За десять дней до этого в регионе пройдут выборы губернатора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU