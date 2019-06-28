Ректора крупного челябинского вуза выберут после губернатора

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-28T09:45:54+03:00

С конца 2017 года в вузе не могут выбрать ректора. Фото: cspu.ru

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В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете полтора года нет ректора. Его обязанности исполняет «и.о.». Ученый совет педуниверситета назначил дату выборов на 18 сентября.

В них будут участвовать два кандидата. Это проректор ЮУрГУ Марина Потапова и Татьяна Чумаченко. Последняя была в должности проректора педуниверситета, но последнее время исполняет обязанности ректора.

Дату выборов 18 сентября предстоит согласовать с Министерством науки. За десять дней до этого в регионе пройдут выборы губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU