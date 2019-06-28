Жара вернется в Челябинскую область на предстоящих выходных

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-28T10:04:39+03:00

В воскресенье будет солнечно и жарко! Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Синоптики обещают по-настоящему жаркую погоду на уик-энд. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, в эту субботу, 29 июня, на юге области потеплеет до +31. В остальных районах будет +22, +27. Местами пройдут небольшие дожди, также ожидаются грозы.

Последний день июня обещает быть «горячим», до +32 градусов, и солнечным. Осадков не предвидится. Кажется, возвращается настоящее лето!

Сегодня, 28 июня, погода в Челябинской области особо не радует: +19, +24, в горах до +16, дожди и грозы. В Челябинске +19, +21.

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ИСТОЧНИК KP.RU