Табличка «Челябинск» стала частью арт-проекта современного художника
В соцсетях популярны фотошопы Льва Переулкова. Он использует графические редакторы, преобразует фотографии заурядных видов России и так получает новый смысл. В новом фотопроекте художник использовал табличку с названием Челябинска.
Серия состоит из шести кадров. Названия пяти населенных пунктов валяются среди хлама. И только табличка «Москва» лежит на аккуратной плитке.
На кадре с Челябинском наименование лежит рядом с большим камнем. Его комментаторы трактуют не иначе как метеорит.
Так выглядят другие города фотопроекта. Автор: Лев Переулков
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ИСТОЧНИК KP.RU