2019-06-28T10:29:33+03:00
Общество

Табличка «Челябинск» стала частью арт-проекта современного художника

Она лежит рядом с камнем, который может символизировать наш метеорит
Андрей АБРАМОВ
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Автор: Лев ПереулковАвтор: Лев Переулков
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В соцсетях популярны фотошопы Льва Переулкова. Он использует графические редакторы, преобразует фотографии заурядных видов России и так получает новый смысл. В новом фотопроекте художник использовал табличку с названием Челябинска.

Серия состоит из шести кадров. Названия пяти населенных пунктов валяются среди хлама. И только табличка «Москва» лежит на аккуратной плитке.

На кадре с Челябинском наименование лежит рядом с большим камнем. Его комментаторы трактуют не иначе как метеорит.

Так выглядят другие города фотопроекта. Автор: Лев Переулков

Так выглядят другие города фотопроекта. Автор: Лев Переулков

P.S. А что думаете об этом проекте вы? Пишите комментарии!

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P.S. А что думаете об этом проекте вы? Пишите комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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