Детям-инвалидам в два раза повышают пособие в Челябинской области
Семьи, где живут дети-инвалиды, а также инвалиды детства I группы, с июля будут получать повышенное пособие, сообщает пресс-служба ПФР по Челябинской области.
— С первого июля ежемесячные выплаты по всей стране увеличатся с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. А с учетом районного коэффициента эта сумма повысится до 11,5 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, право на такую выплату имеют лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за инвалидом детства I группы и при этом:
— являются трудоспособными;
— не работают;
— не получают какого-либо вида пенсию или пособие по безработице.
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ИСТОЧНИК KP.RU