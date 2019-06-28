В Челябинской области нужно создать комфортную среду, удобную людям разного возраста

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-28T10:47:56+03:00

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Алексей Текслер встретился с председателями городских и районных советов ветеранов Челябинского реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов..

Глава региона заявил, что важная часть работы областной власти — улучшение городской среды. Ветераны и старшее поколение, вложившее свое время, силы и здоровье в развитие Челябинской области, должны получить комфортные, удобные и безопасные места для жизни. На это будет выделено 1,5 млрд рублей.

Власти планируют активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», чтобы пожилые люди получали качественную медпомощь на селе.

Глава региона принял решение об индексации с 1 июля 2019 года ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области — на 15%. В регионе сейчас почти 150 тысяч южноуральцев имеют это почетное звание.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, таким образом, превысит 1 ты руб.

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