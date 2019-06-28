Превышение по марганцу обнаружили в воде крупного города Челябинской области
Прокуратура Троицка в Челябинской области отправила на анализ воду, которая течет в домах жителей. Были жалобы и как выяснилось, вполне обоснованные. Анализ показал, что в воде превышены показатели марганца.
На компанию, которая занимается водоснабжением в Троицке, завели административное дело. Статья звучит как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.
— Директор ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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