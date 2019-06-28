2019-06-28T11:09:47+03:00
Общество

Превышение по марганцу обнаружили в воде крупного города Челябинской области

За это главному по водоснабжению выписали штраф в 2 000 рублей
Андрей АБРАМОВ
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Судя по размеру штрафа, ревизоры не считают превышение критическим. Фото: Евгения ГУСЕВАСудя по размеру штрафа, ревизоры не считают превышение критическим. Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура Троицка в Челябинской области отправила на анализ воду, которая течет в домах жителей. Были жалобы и как выяснилось, вполне обоснованные. Анализ показал, что в воде превышены показатели марганца.

На компанию, которая занимается водоснабжением в Троицке, завели административное дело. Статья звучит как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

— Директор ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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