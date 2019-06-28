Превышение по марганцу обнаружили в воде крупного города Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-28T11:09:47+03:00

Судя по размеру штрафа, ревизоры не считают превышение критическим. Фото: Евгения ГУСЕВА

За это главному по водоснабжению выписали штраф в 2 000 рублей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Троицка в Челябинской области отправила на анализ воду, которая течет в домах жителей. Были жалобы и как выяснилось, вполне обоснованные. Анализ показал, что в воде превышены показатели марганца.

На компанию, которая занимается водоснабжением в Троицке, завели административное дело. Статья звучит как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

— Директор ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU