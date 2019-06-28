Прокурор отобрал у владельца «резиновой квартиры» в Челябинске подношения мигрантов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-28T11:23:41+03:00

На самом деле челябинец даже в лицо не видел своих фиктивных жильцов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За одну тысячу рублей он прописывал у себя одного нелегала

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Суд над нечестным предпринимателем прошел пару лет назад. В мае 2016 года жителя Челябинска наказали крупным штрафом — 100 тысяч рублей. Он фиктивно поставил на учет у себя в квартире 11 иностранцев. За это мигранты платили ему деньги. А буква закона обязывает: всю выручку с незаконных сделок перечислять в бюджет.

Тогда следствие выяснило, что за нелегалов челябинец получил 11 000 рублей. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с владельца «резиновой квартиры» выручку.

— Решением мирового судьи требования прокурора удовлетворены, но оно может быть обжаловано в течение десяти дней, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU