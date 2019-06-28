Руководитель известной в Челябинске автошколы попросил отпустить его из СИЗО

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-28T11:51:47+03:00

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Директор учебного центра известной челябинской автошколы 28 июня попытался обжаловать свой арест. По версии следствия, он передавал взятки студентов экзаменаторам из ГИБДД, чтобы те более лояльно относились ученикам этой автошколы. Его заключили в СИЗО, но защита считает, что достаточно будет домашнего ареста.

— Областной суд оставил без изменения постановление райсуда о заключении обвиняемого под стражу до 6 августа 2019 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Руководителя учебного центра обвиняют во взятке в крупном размере. Якобы он передал инспектору МРЭО ГИБДД 160 тысяч рублей. Бывший сотрудник органов также задержан и теперь в изоляторе.

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Директора челябинской автошколы поймали на взятках инспектору ГИБДД 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU