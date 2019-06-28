Любителя пьяной езды отправили в колонию в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-28T12:11:11+03:00

Он дважды попался за рулем в нетрезвом виде

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Сравнительно недавно в уголовный кодекс внесли поправки: теперь повторно попавшихся пьяных водителей имеют право отправлять в колонию. Мерой этой активно пользуются. Например, в Магнитогорске вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Он уже попадался пьяным за рулем и его наказали штрафом.

— В марте 2019 года он, находясь в состоянии опьянения, повторно сел за управление машиной и был остановлен сотрудником ГИБДД, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Чтобы исправить любителя пьяного вождения, его решили отправить в колонию-поселение на шесть месяцев. После выхода на свободу, ему на 2,5 года запрещено водить авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU