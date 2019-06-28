На М-5 в Челябинской области раньше сроков отремонтировали мост

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-28T13:04:27+03:00

Важный объект у поселка Саргазы стал доступен для проезда раньше на месяц

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15 апреля путепровод у Саргазов поставили на ремонт, предупредив, что готов объект будет к 20 июля. Движение не закрыли полностью, но ограничили. Однако, все работы завершились досрочно, и уже сегодня, 28 июня, мост открыт для движения.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» на левом проезде путепровода заменены все элементы полотна, устроено новое покрытие из гранитно-литой композиции. Есть новые барьеры и перила, новый асфальт уложен на тротуаре.

Учитывая востребованность моста ФКУ «Южный Урал»и подрядная организация «КамаМост» выстроили работу так, чтобы в кратчайшие сроки и без потери качества обеспечить движение в полном объеме.

Работы на остальных участках ремонта в Челябинской области идут в соответствии с графиком. В программу работ на искусственных сооружениях на 2019-й год в Челябинской области, помимо сданного объекта, входит еще три ремонта и три капремонта мостовых сооружений.

Круглосуточно работает Единая диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». При возникновении нештатной ситуации на федеральной трассе водители всегда могут звонить по тел. (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU