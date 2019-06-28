На М-5 в Челябинской области раньше сроков отремонтировали мост
15 апреля путепровод у Саргазов поставили на ремонт, предупредив, что готов объект будет к 20 июля. Движение не закрыли полностью, но ограничили. Однако, все работы завершились досрочно, и уже сегодня, 28 июня, мост открыт для движения.
ФКУ Упрдор «Южный Урал» на левом проезде путепровода заменены все элементы полотна, устроено новое покрытие из гранитно-литой композиции. Есть новые барьеры и перила, новый асфальт уложен на тротуаре.
Учитывая востребованность моста ФКУ «Южный Урал»и подрядная организация «КамаМост» выстроили работу так, чтобы в кратчайшие сроки и без потери качества обеспечить движение в полном объеме.
Работы на остальных участках ремонта в Челябинской области идут в соответствии с графиком. В программу работ на искусственных сооружениях на 2019-й год в Челябинской области, помимо сданного объекта, входит еще три ремонта и три капремонта мостовых сооружений.
Круглосуточно работает Единая диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». При возникновении нештатной ситуации на федеральной трассе водители всегда могут звонить по тел. (351) 266-65-63.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU