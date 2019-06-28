Грузовик уничтожил легковушку, а затем снес несколько деревьев на трассе под Челябинском

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-28T14:06:15+03:00

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Страшная авария случилась утром на Бродокалмакском тракте в Челябинске. КамАЗ потерял управление и вылетел на встречную полосу. Здесь грузовик влетел в Renault Logan.

То что осталось от иномарки уже мало напоминает автомобиль. Даже по контурам сложно различить что это — бесформенные куски арматуры или контуры автомобиля. Водителя легковушки увезли в больницу, он выжил. Уничтожен и грузовик — он вылетел на обочину и снес несколько деревьев.

— КамАЗом управлял 45-летний мужчина. Устанавливаем обстоятельства столкновения, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Водитель легковушки выжил.

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ИСТОЧНИК KP.RU