Грузовик уничтожил легковушку, а затем снес несколько деревьев на трассе под Челябинском
Страшная авария случилась утром на Бродокалмакском тракте в Челябинске. КамАЗ потерял управление и вылетел на встречную полосу. Здесь грузовик влетел в Renault Logan.
То что осталось от иномарки уже мало напоминает автомобиль. Даже по контурам сложно различить что это — бесформенные куски арматуры или контуры автомобиля. Водителя легковушки увезли в больницу, он выжил. Уничтожен и грузовик — он вылетел на обочину и снес несколько деревьев.
— КамАЗом управлял 45-летний мужчина. Устанавливаем обстоятельства столкновения, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Водитель легковушки выжил.
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