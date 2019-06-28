Челябинцев в выходной зовут на бесплатную проверку здоровья
В субботу, 29 июня, в поликлинике горбольницы № 9, на медосмотр ждут челябинцев, занятых в будние.
Задача медиков — обнаружить на ранних стадиях хронические болезни, угрожающие инвалидностью и ранней смертностью (болезни кровообращения, онкология, сахарный диабет, болезни легких).
Пройти «техосмотр организма» бесплатно по месту жительства можно раз в три года. В этом году врачи ждут горожан в возрасте: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Тем, кому в этом году исполнится 40 лет и старше, диспансеризация показана ежегодно.
Впрочем, не откажут медики и тем, чей возраст не совпадает с указанными.
Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь ГКБ №9 Ирина Пономарева, если вам, например, 19 или 39 лет, в поликлинике по месту жительства можно пройти бесплатный профосмотр.
У пациента измерят рост, вес, артериальное давление, возьмут анализ крови на сахар и холестерин. Предусмотрены обследования: ФОГ, ЭКГ (с 35 лет), маммография (40-60 лет, 2 раза в год, старше 65 лет — ежегодно), и ФГС (с 45 лет).
На осмотр медики ждут с 8.00. до 14.00.
Адрес: Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 5. Нужно взять паспорт и полис.
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