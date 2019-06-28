Руководство компании, которая собирала деньги за отопление в Челябинской области, будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-28T15:00:31+03:00

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В Еманжелинске будут судить бывшего директора и учредителя ООО «Уралсервис». Их обвиняют в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Фирма собирала с жителей плату за отопление и должна была дальше передавать их поставщику тепловой энергии.

На деле же компания говорила, что люди не платят за ЖКХ и рассчитываться за энергию нечем. Так набежала сумма в 54 млн рублей.

— Похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению. Присвоили их себе, перевели на счета знакомых, подконтрольных фирм, якобы оказывали благотворительную помощь, покупали ценные бумаги, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На земельные участки, квартиры, коттеджи, машины и акции обвиняемых наложили арест. Если суммировать стоимость всего их имущества выйдет 52 млн рублей. Немногим меньше пропавших из компании денег. Если вина будет доказана и осужденные не захотят платить, имущество продадут с молотка.

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ИСТОЧНИК KP.RU