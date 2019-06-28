Почти 6 миллионов рублей получил полицейский из Челябинска от государства из-за клеветы автоугонщика

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-28T15:21:44+03:00

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Житель Челябинска Денис Кольцов служил в полиции в 2015 году. Работу он потерял после того, как вместе с колегами-оперативниками задержал автоугонщика. Тот заявил, что сотрудники МВД пытали его. После этого обвиняемым в превышении должностных полномочий стал уже сам Кольцов.

Ему грозили десять лет колонии. Но на суде автоугонщик посыпался и обвинения сняли. Тогда Кольцов попросил компенсацию — около 6 млн рублей. Сюда он включил потерянную зарплату, моральный и имиджевый ущерб.

— Также он просил компенсировать стоимость продуктов и предметов первой необходимости, которые ему пришлось покупать во время нахождения в изоляторе. Этот ущерб он оценил в 46 тысяч рублей. Но поскольку в колониях заключенные находятся на полном обеспечении, суд не принял эти требования, — сообщили в Челябинском областном суде, где разбирали дело.

Теперь Министерство финансов должно выплатить челябинцу свыше 5,9 млн рублей. Работает ли Кольцов сейчас в полиции неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU