2019-06-28T15:35:37+03:00
Общество

Жителей микрорайона «Парковый» в Челябинске удивила пережившая апокалипсис полынь

Кто-то выкосил на газоне траву, но оставил расти зловещие кустики
Ирина ГОЛЛАЙ
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Газон, который всех удивил. Фото: читатель КП-Челябинск.Газон, который всех удивил. Фото: читатель КП-Челябинск.
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К полыни можно относиться по-разному. Одни лечат желудок отваром из ее листьев, а другие страдают от аллергии на этот сорняк. Причем последних гораздо больше. Поэтому жителей микрорайона «Парковый» позабавил газон с островками полыни.

— У магазина на Краснопольском проспекте косили траву. Остались только вот эти кустики. Я подошла и проверила, на всякий случай. Сорвала и понюхала. Точно полынь! — рассказывает читательница КП-Челябинск Анжелика.

Девушка удивляется: за что такая честь сорняку, который приносят аллергикам беды?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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