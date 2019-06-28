Жителей микрорайона «Парковый» в Челябинске удивила пережившая апокалипсис полынь

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-28T15:35:37+03:00

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К полыни можно относиться по-разному. Одни лечат желудок отваром из ее листьев, а другие страдают от аллергии на этот сорняк. Причем последних гораздо больше. Поэтому жителей микрорайона «Парковый» позабавил газон с островками полыни.

— У магазина на Краснопольском проспекте косили траву. Остались только вот эти кустики. Я подошла и проверила, на всякий случай. Сорвала и понюхала. Точно полынь! — рассказывает читательница КП-Челябинск Анжелика.

Девушка удивляется: за что такая честь сорняку, который приносят аллергикам беды?

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ИСТОЧНИК KP.RU