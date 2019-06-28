Жителей микрорайона «Парковый» в Челябинске удивила пережившая апокалипсис полынь
К полыни можно относиться по-разному. Одни лечат желудок отваром из ее листьев, а другие страдают от аллергии на этот сорняк. Причем последних гораздо больше. Поэтому жителей микрорайона «Парковый» позабавил газон с островками полыни.
— У магазина на Краснопольском проспекте косили траву. Остались только вот эти кустики. Я подошла и проверила, на всякий случай. Сорвала и понюхала. Точно полынь! — рассказывает читательница КП-Челябинск Анжелика.
Девушка удивляется: за что такая честь сорняку, который приносят аллергикам беды?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU