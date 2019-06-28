2019-06-28T16:40:23+03:00
Общество

Славное дело «Челябинского урбаниста» теперь живет в Магнитогорске

Уличный художник расписал 40 электробудок к юбилею города металлургов
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: со страницы Михаила Котлованова во "ВКонтакте"Фото: со страницы Михаила Котлованова во "ВКонтакте"
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Известный на Южном Урале граффити-художник Михаил Котлованов закончил работу над проектом в честь дня рождения Магнитогорска. К 90-летнему юбилею умелец разрисовал 40 уличных электрошкафов. Теперь славное дело «Челябинского урбаниста» живет в нашей области.

Над росписью пунктов наружного освещения Михаил трудился один. На эту работу у него ушло две недели. Там, где раньше были серые, обшарпанные ящики, сейчас красуются: аист, бабочка, гроздь винограда, маки, Вини-Пух и другие.

Фото: со страницы Михаила Котлованова во "ВКонтакте"

Фото: со страницы Михаила Котлованова во "ВКонтакте"

Появившиеся арт-объекты никто не сможет закрасить серой краской, как это было в Челябинске. Прежде, чем приступить к проекту Михаил Котлованов согласовал его с городскими властями. Идею художника с радостью поддержали в управление капитального строительства и в службе молодежной политики администрации города.

Напомним, в начале июня Михаил Котлованов завершил работу над гигантским граффити на фасаде печально известного дома на Карла Маркса, 164. Художник нарисовал на стенах облака и 39 взмывающих в небо птиц, увековечив память погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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