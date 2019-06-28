В попытке найти спрятанную пенсию, бабушка устроила пожар в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-28T16:37:33+03:00

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Не так давно 82-летней жительнице поселка Агаповка поставили в квартире пожарный извещатель. Нехитрые устройства, работающие на батарейках, крепятся на потолок или стену. Реагируют на дым, оповещая жильцов громким сигналом. Гаджет закупили за счет бюджета — специальная программа для пенсионеров. В итоге техника и спасла ей жизнь.

27 июня диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. Звонили обеспокоенные соседи. Услышали сигнал пожарного извещателя из квартиры пожилой соседки, а когда подошли к двери, то обнаружили клубы дыма. Стучали в дверь пенсионерки, но она не отвечала.

— Через три минуты к месту происшествия прибыли наши сотрудники. К этому моменту женщина уже сильно надышалась продуктами горения. Специалисты «чрезвычайного» ведомства эвакуировали ее из опасной зоны и передали медикам, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Чуть позже пенсионерка рассказала, что обнаружила пропажу небольшой суммы денег. Искала по всей квартире, но тщетно. Решила заглянуть под матрас, подсвечивая себе зажигалкой. В результате неосторожного обращения с огнем изделие начало тлеть и разгораться. Хозяйка не увидела этого. А огонь перекинулся на стену, прошел по бумажным обоям и добрался до натяжного потолка.

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