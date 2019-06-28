В центре Челябинска остановили движение, чтобы достать котенка из-под машины

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-28T17:16:13+03:00

Под эту машину забежал котенок. Фото: кадр с видео

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Трогательные кадры сделали очевидцы в центре Челябинска. На улице Цвиллинга в районе остановки Театр оперы и балета остановилась машина. Причина — неосторожный пушистый пешеход. Котенок выбежал на дорогу и кинулся под колеса.

Lada в этот момент пропускала пешеходов. Водитель уж было собиралась продолжить движение, как вдруг заметила животное.

— Пушистый комочек из-под машины доставали водитель трамвая и автомобиля, а также пешеходы. Однако поймать котенка не получилось, он сам выбежал и помчался в сторону кустов, — рассказали очевидцы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717322" frameborder="0"></iframe> Достали котенка.

ИСТОЧНИК KP.RU