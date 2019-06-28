В центре Челябинска остановили движение, чтобы достать котенка из-под машины
Трогательные кадры сделали очевидцы в центре Челябинска. На улице Цвиллинга в районе остановки Театр оперы и балета остановилась машина. Причина — неосторожный пушистый пешеход. Котенок выбежал на дорогу и кинулся под колеса.
Lada в этот момент пропускала пешеходов. Водитель уж было собиралась продолжить движение, как вдруг заметила животное.
— Пушистый комочек из-под машины доставали водитель трамвая и автомобиля, а также пешеходы. Однако поймать котенка не получилось, он сам выбежал и помчался в сторону кустов, — рассказали очевидцы.
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Достали котенка.
ИСТОЧНИК KP.RU