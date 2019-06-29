Три иномарки столкнулись на пустой дороге в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-29T11:07:23+03:00

Больше всего не повезло Hyundai. Фото: Александр Лавров.

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Рано утром в субботу, 29 июня, на перекрестке улиц Коммуны и Володарского произошло серьезное ДТП. Одна из трех машин, попавших в аварию, не подлежит восстановлению. На место вызвали реанимацию, сообщают в социальных сетях очевидцы трагедии.

— Около восьми часов утра на перекрестке столкнулись Hyundai, Toyota и Volkswagen. После столкновения Hyundai отбросило на забор, который отделяет дорогу от тротуара, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За считанные секунды Hyundai превратился в груду металла. Очевидцы события полагают, что восстановлению этот автомобиль не подлежит. Его водитель получил серьезные травмы: мужчину 48-ми лет на реанимобиле увезли в больницу.

Фото: Александр Лавров.

Среди других участников происшествия также есть пострадавшие. Однако им медицинская помощь была оказана на месте — угрожающих жизни травм нет.

Фото: Александр Лавров.

ГИБДД выясняет обстоятельства столкновения и чуть позже назовет виновного.

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ИСТОЧНИК KP.RU