Три иномарки столкнулись на пустой дороге в центре Челябинска
Рано утром в субботу, 29 июня, на перекрестке улиц Коммуны и Володарского произошло серьезное ДТП. Одна из трех машин, попавших в аварию, не подлежит восстановлению. На место вызвали реанимацию, сообщают в социальных сетях очевидцы трагедии.
— Около восьми часов утра на перекрестке столкнулись Hyundai, Toyota и Volkswagen. После столкновения Hyundai отбросило на забор, который отделяет дорогу от тротуара, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
За считанные секунды Hyundai превратился в груду металла. Очевидцы события полагают, что восстановлению этот автомобиль не подлежит. Его водитель получил серьезные травмы: мужчину 48-ми лет на реанимобиле увезли в больницу.
Фото: Александр Лавров.
Среди других участников происшествия также есть пострадавшие. Однако им медицинская помощь была оказана на месте — угрожающих жизни травм нет.
Фото: Александр Лавров.
ГИБДД выясняет обстоятельства столкновения и чуть позже назовет виновного.
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