Уволенный за вызов Ктулху учитель литературы судится со школой в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-29T12:03:28+03:00

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На этой неделе Троицкий районный суд приступил к рассмотрению иска Николая Летина, который был уволен из школы за сомнительные перепосты в социальных сетях и за то, что озвучил на перемене отрывок романа «Зов Ктулху» классика жанра ужасов Лавкрафта. Об этом Николай сам рассказал редакции КП-Челябинск.

— Я старался сделать свои уроки максимально интересными. Дети любят массовую культуру. Я хотел привлечь их внимание к своему предмету, говоря на их языке. А Ктулху, кстати, весьма популярен в массовой культуре и даже стал интернет-мемом, — говорит Летин.

По словам бывшего педагога, возвращаться в школу он не намерен. Однако считает, что его репутацию подмочила некорректная формулировка в трудовой книжке, ведь мужчину уволили «за аморальное поведение». Николай Летин намерен избавиться от этой формулировки.

Николай также составил петицию в защиту российских учителей. Летин считает, что профессия учителя в нашей стране остается одной из самых неблагодарных и незащищенных, педагогов преследуют под самыми абсурдными предлогами: за фотографии в купальниках, за комментарии в социальных сетях. Николай призывает ограничить вмешательство общества в личную жизнь учителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU