Нашли мертвого в гаражах: в Магнитогорске расследуют убийство предпринимателя
В пятницу, 28 июня, на территории гаражного кооператива в Магнитогорске обнаружили тело местного предпринимателя. Мужчину, которому было 39 лет, застрелили, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Убийство произошло на территории гаражно-строительного кооператива «Темп», расположенного на Московском проезде. Смерть однозначно имеет криминальный характер, однако подозреваемых пока нет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU