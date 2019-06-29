Нашли мертвого в гаражах: в Магнитогорске расследуют убийство предпринимателя

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-29T13:51:26+03:00

Сообщение об убийстве в дежурной части приняли утром. Фото: Лидия ПЕСКОВА

Подозреваемых пока нет

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В пятницу, 28 июня, на территории гаражного кооператива в Магнитогорске обнаружили тело местного предпринимателя. Мужчину, которому было 39 лет, застрелили, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Убийство произошло на территории гаражно-строительного кооператива «Темп», расположенного на Московском проезде. Смерть однозначно имеет криминальный характер, однако подозреваемых пока нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU