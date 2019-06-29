В Челябинской области задержали партию обуви и одежды Adidas, Reebok и Nike, отшитую в Кыргызстане
На границе под Троицком таможенники задержали машину из Кыргызстана, которая везла 19 тонн контрафактной обуви и одежды, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
Все изделия были отшиты под маркой известных брендов: Gucci, Calvin Klein, Adidas, Reebok, Nike и Puma. В машине были спортивные костюмы, футболки, шорты, носки и кроссовки. Документов на вещи, естественно, у водителя не было. Известно только, что машина шла из из села Ленинское Чуйской области Кыргызстана. Товар везли в Пермский край.
Все вещи изъяты и переданы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака. Ущерб, который «черные модельеры» нанесли владельцам брендов, уже оценили в 12 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU