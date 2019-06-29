Чемпион мира Артур Бетербиев вызвал на поединок боксера из Челябинска

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-29T17:08:25+03:00

Сергей Ковалев давно собирался провести такой бой, однако два чемпиона так пока и не встретились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев вызвал на поединок нашего земляка — чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалева. Соответствующий пост появился в инстаграме Бетербиева.

— После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своем желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял мое приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую, — написал Бетербиев.

Причем на двум языках — на русском и на английском.

— Серега, давай наконец поставим точку в наших отношениях! В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут ответ. Время пошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU