На трассе в Челябинской области две фуры измяли легковушку

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-30T09:16:25+03:00

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Пользователи соцсетей рассказали об аварии на трассе возле поселка Травники. Это Чебаркульский район Челябинской области. Очевидцы сфотографировали две более-менее целые фуры и одну иномарку. Кузов легковушки будто пережеван.

— Водитель Nissan был пьян. При этом он выжил. Водители грузовиков также целы, — написал очевидец.

В комментариях пользователи принялись рассуждать о феномене пьяных водителей,которые попадают в аварию.

— Им каким-то образом всегда везет и они выживают в самых страшных ДТП. Наверное, это такой знак свыше, что не нужно садиться пьяным за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU