На трассе в Челябинской области две фуры измяли легковушку
Пользователи соцсетей рассказали об аварии на трассе возле поселка Травники. Это Чебаркульский район Челябинской области. Очевидцы сфотографировали две более-менее целые фуры и одну иномарку. Кузов легковушки будто пережеван.
— Водитель Nissan был пьян. При этом он выжил. Водители грузовиков также целы, — написал очевидец.
В комментариях пользователи принялись рассуждать о феномене пьяных водителей,которые попадают в аварию.
— Им каким-то образом всегда везет и они выживают в самых страшных ДТП. Наверное, это такой знак свыше, что не нужно садиться пьяным за руль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU