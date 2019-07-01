2019-07-01T07:33:28+03:00
Общество

Более 160 домов в Челябинске остаются без горячей воды дольше положенного срока

Причиной стали затянувшийся ремонт теплосетей
Инна КУМЕЙКО
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Жильцам по-прежнему приходится мыться в тазиках. Фото: Валерий ШАХОВ.Жильцам по-прежнему приходится мыться в тазиках. Фото: Валерий ШАХОВ.
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Отключать горячую воду для ремонта сетей положено не более, чем на две недели. Но в некоторых районах вовремя горячую воду не подали. Коммунальщики просят с пониманием отнестись к сложностям, ведь главное — отремонтировать сети к зиме.

Итак, на 1 июля в Металлургическом районе Челябинска 168 многоэтажек, отключенных от горячей воды во второй этап опрессовок, останутся без ГВС до 11 июля. Столько времени требуется МУП ЧКТС для окончания ремонтов.

В Курчатовском районе позже установленного срока без ГВС остаются 11 многоквартирных домов. Причина — та же.

В Калининском районе — 17 домов ждут воды больше положенного срока из-за ремонтов на сетях.

НОМЕРОК

Телефон диспетчерской МУП «ЧКТС» (351) 723-01-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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