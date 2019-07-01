2019-07-01T09:07:38+03:00
Происшествия

В Челябинске «Лада» сбила пешехода на «зебре»

Мужчина переходил дорогу на «красный»
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадавший сейчас в больнице. Фото: соцсетиПострадавший сейчас в больнице. Фото: соцсети
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47-летний челябинец угодил под колеса автомобиля в минувшую субботу, 29 июня. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП на перекрестке улиц Доватора и Блюхера, в 23:30 сбили пешехода, — написали свидетели происшествия в группе «ЧП | ДТП Челябинск». На снимках, прикрепленных к посту, видна кровь на асфальте. По словам горожан, пострадавшего увезли в больницу на «скорой».

Как уточнили в городской ГИБДД, мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на «красный» сигнал светофора. Его сбила «Лада». Сейчас пострадавший лечится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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