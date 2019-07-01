2019-07-01T10:18:44+03:00
Общество

На Сабантуе в Челябинске горожан накормили шашлыками и узбекским пловом

Праздник татар и башкир провели в Саду Победы
Сергей УФИМЦЕВ
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На Сабантуе насчитали не менее 5 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ.На Сабантуе насчитали не менее 5 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Городской Сабантуй прошел в минувшие выходные в Челябинске. На этот раз его провели в Саду Победы. По подсчетам мэрии, на праздник пришли не меньше 5 тысяч человек.

Никто не остался голодным. Гостей угощали узбекским пловом, шашлыками и традиционными сладостями. Помимо конкурсов и аттракционов, горожан развлекали зрелищным концертом и соревнованиями по национальной борьбе «куреш».

— В Челябинске Сабантуй провели в юбилейный, двадцатый раз. На празднике было очень много семей с детьми, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, в ближайшие выходные на Южном Урале пройдет областной Сабантуй. Он состоится 6 июля в Троицке. Здесь проведут конкурсы на лучшую пряху и на самую тонкую лапшу.

СПРАВКА «КП»

Сабантуй — народный праздник башкир и татар. Его отмечают еще с X века. Сабантуй символизирует окончание весенне-полевых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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