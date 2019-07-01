Молодежь из Челябинска заработала головой 6,7 млн рублей на развитие города

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-01T10:30:38+03:00

На форуме «УТРО» в Тюмени рублем поддержали почти три десятка наших проектов

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Проекты молодых активистов из Челябинской области собрали 6,7 млн рублей на форуме уральской молодежи «УТРО», который закончился на днях в Тюмени. На солидные деньги от полученных грантов будут реализованы 29 социальных проектов, которые сделают жизнь региона интереснее и комфортнее, сообщает министерство образования и науки Челябинской области.

Например, Полина Решетова запустит образовательный проект «Волонтеры-медики Junior». Девушка соберет единомышленников и проведет курсы для старшеклассников, где расскажет подробнее о работе врача и кому стоит выбирать эту профессию. Валентина Городничева проведет фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер» и украсит один из парков Челябинска. Дарья Передбогова соберет чемодан необычных народных игр, чтобы проводить интерактивные уроки со школьниками.

Также подведены итоги грантового конкурса на международном форуме «Байкал» и межрегиональном форуме «Ладога». Там также есть победители-южноуральцы: Екатерина Картавых получит 230 тыс. рублей на социально-спортивный марафон «Каталица», а Ирина Власова — 450 тыс. рублей на тренинг-центр SQ.

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ИСТОЧНИК KP.RU