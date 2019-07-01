Раскрыто убийство предпринимателя в гаражах Магнитогорска
В Магнитогорске задержан мужчина, которого подозревают в расстреле предпринимателя. Тело 39-летнего бизнесмена нашли в минувшую пятницу, 28 июня, в гаражах, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В ходе неотложно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 30-летнего местного жителя, который произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших смертельными, — говорят в ведомстве.
По данным ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый неоднократно судим. В момент задержания он скрывался у третьих лиц. О мотивах убийства органы не сообщают.
Мужчине грозят 15 лет заключения. Вопрос о мере пресечения решается.
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ИСТОЧНИК KP.RU