2019-07-01T10:54:37+03:00
Происшествия

Раскрыто убийство предпринимателя в гаражах Магнитогорска

Подозреваемый рецидивист задержан по горячим следам
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчине грозят 15 лет заключения.Мужчине грозят 15 лет заключения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Магнитогорске задержан мужчина, которого подозревают в расстреле предпринимателя. Тело 39-летнего бизнесмена нашли в минувшую пятницу, 28 июня, в гаражах, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В ходе неотложно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 30-летнего местного жителя, который произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших смертельными, — говорят в ведомстве.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый неоднократно судим. В момент задержания он скрывался у третьих лиц. О мотивах убийства органы не сообщают.

Мужчине грозят 15 лет заключения. Вопрос о мере пресечения решается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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