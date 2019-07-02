«Нет, не стыдно!» В Челябинской области женщина украла мяч у ребенка прямо на его глазах
Историю рассказала в соцсети «ВКонтакте» жительница Магнитогорска Ирина Истоминова. Она отправилась с шестилетним сыном в торговый центр. Пока мама примеряла наряды, маленький мужчина терпеливо ждал ее напротив бутика. Свой футбольный мяч положил под скамейку, на которой сидел. Неожиданно к нему подошла незнакомая женщина, взяла мяч и удалилась вместе с ним. Ребенок был в шоке от поступка взрослой тети.
Мама мальчика отправилась к службе безопасности торгового центра и на видеозаписях с камер наблюдения увидела, как все происходило. Воровка спокойно вышла на улицу с чужим мячом, положила его в свою машину и вернулась в магазин.
— Главной героиней трагикомедии оказалась женщина весьма приличной наружности. Мы вместе с охраной дождались мадам около ее машины и любезно попросили вернуть ребенку мячик. На вопрос, не стыдно ли ей воровать детские вещи на глазах у детей, она ответила: «Нет, знаете, мне не стыдно», — написала Ирина Истоминова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06.
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU