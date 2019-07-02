«Нет, не стыдно!» В Челябинской области женщина украла мяч у ребенка прямо на его глазах

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-02T04:44:10+03:00

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Историю рассказала в соцсети «ВКонтакте» жительница Магнитогорска Ирина Истоминова. Она отправилась с шестилетним сыном в торговый центр. Пока мама примеряла наряды, маленький мужчина терпеливо ждал ее напротив бутика. Свой футбольный мяч положил под скамейку, на которой сидел. Неожиданно к нему подошла незнакомая женщина, взяла мяч и удалилась вместе с ним. Ребенок был в шоке от поступка взрослой тети.

Мама мальчика отправилась к службе безопасности торгового центра и на видеозаписях с камер наблюдения увидела, как все происходило. Воровка спокойно вышла на улицу с чужим мячом, положила его в свою машину и вернулась в магазин.

— Главной героиней трагикомедии оказалась женщина весьма приличной наружности. Мы вместе с охраной дождались мадам около ее машины и любезно попросили вернуть ребенку мячик. На вопрос, не стыдно ли ей воровать детские вещи на глазах у детей, она ответила: «Нет, знаете, мне не стыдно», — написала Ирина Истоминова.

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ИСТОЧНИК KP.RU