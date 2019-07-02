В Челябинске после омолаживающей обрезки массово гибнут деревья
В Челябинске общественники возмутились беспощадной обрезкой деревьев. По их мнению, она ведет к гибели зеленых насаждений.
Они обошли несколько территорий, где проводилась омолаживающая обрезка. Везде одна и та же картина. После того, как коммунальщики спилили все ветви, оставив только голые стволы, деревья не выжили.
— Сегодня прогулялся по улице Блюхера, от ТК «Изумруд» до Доватора. Насчитал не менее 8 деревьев, погибших после варварской обрезки, — пишет на своей страничке в «Фейсбук» экологический активист Сергей Белогорохов.
На фото видны засохшие и пораженные грибком тополя. На них больше никогда не распустятся почки.
Общественники требуют прекратить убийство деревьев. По каждому факту они отправляют обращения в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
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ИСТОЧНИК KP.RU