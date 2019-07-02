В Челябинске после омолаживающей обрезки массово гибнут деревья

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-02T08:26:45+03:00

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В Челябинске общественники возмутились беспощадной обрезкой деревьев. По их мнению, она ведет к гибели зеленых насаждений.

Они обошли несколько территорий, где проводилась омолаживающая обрезка. Везде одна и та же картина. После того, как коммунальщики спилили все ветви, оставив только голые стволы, деревья не выжили.

— Сегодня прогулялся по улице Блюхера, от ТК «Изумруд» до Доватора. Насчитал не менее 8 деревьев, погибших после варварской обрезки, — пишет на своей страничке в «Фейсбук» экологический активист Сергей Белогорохов.

На фото видны засохшие и пораженные грибком тополя. На них больше никогда не распустятся почки.

Общественники требуют прекратить убийство деревьев. По каждому факту они отправляют обращения в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

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ИСТОЧНИК KP.RU