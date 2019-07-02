«Столбы на месте, а фонарей — нет»: житель Челябинска обнаружил «черную дыру» на карте города

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-02T12:31:04+03:00

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Некоторые микрорайоны Челябинска вечерами сидят без света. Вернее, в окнах жилых домов электричество есть, а во дворах — кромешная тьма. Адреса проблемных микрорайонов озвучил житель Челябинска Олег Мальцев.

— Вчера гулял по центру Металлургического района и испытал шок, — признается Олег. — Считал, что хуже темных дворов на Пети Калмыкова, где целый квартал без света, уже не найти. Но нет, сегодня меня покорили дворы на Богдана Хмельницкого, 21, 23 и 25. В отличие от Калмыкова, здесь есть опоры освещения, даже кабель между ними протянут. Но нет фонарей!

Многих челябинцев, прочитавших пост, новость не удивила. Люди пишут, что «черные дыры» есть в каждом районе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU