Иван Куцевляк утвержден министром экономического развития Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-02T14:49:21+03:00

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Постановление о назначении Ивана Куцевляка министром экономического развития Челябинской области подписал руководитель Челябинской области. Документ опубликован на сайте правительства региона во вторник, 2 июля.

С 2014 по 2019 гг Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики Российской Федерации.

Имеет стаж и региональной государственной гражданской службы. Так, с 2011 по 2012 гг работал в аппарате губернатора Саратовской области и министерстве экономического развития Саратовской области.

В Челябинскую область Куцевляк прибыл как советник после назначения Алексея Текслера руководителем региона.

Прежнему министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову предложено занять должность советника губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU