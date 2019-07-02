Иван Куцевляк утвержден министром экономического развития Челябинской области
Постановление о назначении Ивана Куцевляка министром экономического развития Челябинской области подписал руководитель Челябинской области. Документ опубликован на сайте правительства региона во вторник, 2 июля.
С 2014 по 2019 гг Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики Российской Федерации.
Имеет стаж и региональной государственной гражданской службы. Так, с 2011 по 2012 гг работал в аппарате губернатора Саратовской области и министерстве экономического развития Саратовской области.
В Челябинскую область Куцевляк прибыл как советник после назначения Алексея Текслера руководителем региона.
Прежнему министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову предложено занять должность советника губернатора.
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