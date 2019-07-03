Инвалид из Челябинска добивается, чтобы чиновники оплатили ему запчасть коляски
В прокуратуру обратился житель Центрального района Челябинска. Мужчина передвигается в кресле-каталке с электроприводом. Три года назад он купил аккумуляторные батареи для устройства за 17 тысяч рублей. Ему должны были компенсировать расходы в Фонде соцстрахования, но отказались.
Чиновники считали, что аккумуляторы не обязательный атрибут. Однако очевидно, что без батареи коляска с электроприводом просто не поедет.
— Прокурор обратился в суд с требованиями признать незаконным бездействие Фонда социального страхования. Сотрудник требовал взыскать с государственного учреждения в пользу заявителя компенсацию за самостоятельно произведенный ремонт, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Суд встал на сторону челябинца и постановил выплатить ему за батареи.
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ИСТОЧНИК KP.RU