2019-07-03T10:09:36+03:00
Общество

Маршрутка Челябинск-Копейск подорожала до 40 рублей

Люди возмущаются и пишут жалобы
Андрей АБРАМОВ
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В маршрутке №123 подорожал проезд до 40 рублей.В маршрутке №123 подорожал проезд до 40 рублей.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинцам, которые курсируют между столицей и Копейском жалуются на подорожание проезда. На маршрутах №123, который соединяет ЮУрГУ и копейский автовокзал, а также №139, что идет от Теплотехнического института, просят 40 рублей за поездку. Ранее билет стоил 35 рублей.

При этом проезд по Челябинску так и остался 25 рублей, а по Копейску — 23 рубля. В объявлениях, которые развешаны в салонах микроавтобусах, сказано, что стоимость повышается с 3 июля.

В соцсетях жители пишут, что нужно обращаться в антимонопольную службу. Однако особых надежд не питают:

— Маршрутки — это частный транспорт, бизнес. Рыночные отношения — не нравится, не плати и не езди. Только вот муниципальной альтернативы не существует, поэтому мы все оказываемся зависимыми, — рассуждают горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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