От примитивной «раскладушки» до смартфона: ФСИН показала, что пытались провезти в одну из колоний Челябинска

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-03T13:39:11+03:00

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В ИК-2 в Челябинске, где отбывают наказание мужчины за совершение особо тяжких преступлений, пытались провезти партию запрещенных предметов. В посылке прятали мобильные телефоны — старые модели и новые смартфоны, несколько сим-карт, зарядники и флешки. Техника предназначалась для тех, кто сидит в колонии.

— В легковом автомобиле, который въезжал на режимную территорию, во время досмотра была обнаружена партия запрещенных предметов. На территории ИК работает автосервис, в котором может обслуживать машины любой гражданский. Запрещенные предметы ухищренно спрятали под салонным фильтром, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Мобильники изъяты, водителю автомобиля грозит административный штраф до 5 000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU