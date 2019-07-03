Жителей Челябинска зовут пополнить запасы областного банка крови
В период летних отпусков Челябинская областная станция переливания крови традиционно испытывает нехватку доноров. Если весной и осенью каждый день сдавать кровь приходят примерно 120 человек за день, то сейчас только по 90, рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЧОСПК.
— Сейчас необходимы доноры всех групп крови, кроме четвертой с положительным резус-фактором. Всех остальных мы приглашаем сдать кровь, — говорит пресс-секретарь станции Светлана Седая.
Доноров ждут по всей области:
— Челябинск, улица Воровского, 68 (ост. «Медгородок») с 8 до 12 часов в рабочие дни и каждую третью субботу, тел. 8 (351) 232-78-89;
— Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160, в будние дни и каждую третью субботу месяца с 8.15 до 12.00, тел. 8 (351) 934-52-13;
— Миасс, проспект Автозаводцев, 36, с понедельника по четверг и первую субботу месяца с 8 до 12, тел. 8 (351) 357-07-95;
— Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 8 до 12 часов, тел. 8 (351) 365-32-33;
— Сатка, ул. Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 8 до 12 часов, тел. 8 (351) 613-33-44.
За потребностью в крови по группам можно следить по «донорскому светофору».
ИСТОЧНИК KP.RU