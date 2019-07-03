2019-07-03T13:55:31+03:00
Общество

Жителей Челябинска зовут пополнить запасы областного банка крови

Нужны доноры практически всех групп
Лидия ПЕСКОВА
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Сдай кровь - спаси незнакомого человека.Сдай кровь - спаси незнакомого человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В период летних отпусков Челябинская областная станция переливания крови традиционно испытывает нехватку доноров. Если весной и осенью каждый день сдавать кровь приходят примерно 120 человек за день, то сейчас только по 90, рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЧОСПК.

— Сейчас необходимы доноры всех групп крови, кроме четвертой с положительным резус-фактором. Всех остальных мы приглашаем сдать кровь, — говорит пресс-секретарь станции Светлана Седая.

Доноров ждут по всей области:

— Челябинск, улица Воровского, 68 (ост. «Медгородок») с 8 до 12 часов в рабочие дни и каждую третью субботу, тел. 8 (351) 232-78-89;

Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160, в будние дни и каждую третью субботу месяца с 8.15 до 12.00, тел. 8 (351) 934-52-13;

Миасс, проспект Автозаводцев, 36, с понедельника по четверг и первую субботу месяца с 8 до 12, тел. 8 (351) 357-07-95;

— Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 8 до 12 часов, тел. 8 (351) 365-32-33;

Сатка, ул. Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 8 до 12 часов, тел. 8 (351) 613-33-44.

За потребностью в крови по группам можно следить по «донорскому светофору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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