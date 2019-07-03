«Мусор можно победить урбанизмом»: Чистомэн поэкспериментировал с «урнами» на остановке в Копейске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-03T14:53:33+03:00

Как было и как стало. Фото: vk.com/chisto_men

Он решил продемонстрировать, как влияет благоустройство на появление бумажек и пустых бутылок

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Челябинский супер-герой Чистомэн провел любопытный эксперимент с «урнами» на остановке в Копейске. В скамейки с бетонными опорами жители постоянно складывали мусор. В этих опорах есть небольшие углубления, которые люди, видимо, принимали за урны. Но, на самом деле, это клумбы. Правда, те, кто отвечает за благоустройство в городе, так и не удосужились их засеять.

В 20 шагах от лавочек стоят настоящие урны и они полупусты.

— Конструкцию скамейки обсуждать не имеет смысла. Она «великолепна». Поэтому пришлось работать с тем, что есть. Сначала я очистил от мусора бетонные конструкции. Как оказалось, там уже был слой грунта. Две из трех клумб засыпал землей и засеял газонной травой. Раз в два дня приходил поливать, — рассказывает Чистомэн.

На этот эксперимент у Чистомэна ушел месяц. Фото: vk.com/chisto_men

Скамейка с «газоном» по бокам простояла месяц, и в нее не положили ни одну бумажку. А вот пустую опору снова наполнили мусором.

— Мусор можно победить при помощи урбанизма. Окружающая среда влияет на поведение людей. В красивом, благоустроенном месте мусорить гораздо сложнее. Отсутствие урны не является разрешением бросать мусор на землю, — подытожил общественник.

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ИСТОЧНИК KP.RU