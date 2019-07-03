По Магнитогорску гуляет «голый йети»
Жители левого берега Магнитогорска запечатлели на смартфон обнаженного мужчину, который бродил в кустах среди тротуара. Пользователи соцсетей призывают родителей не отпускать детей одних, когда можно наткнуться на такое. Другие же обратили все в шутку.
— Это же йети!
— Дитя природы.
— Отловить и кастрировать...
Также фотографии спровоцировали бурное обсуждение среди магнитогорцев. Многие указывают, что в последнее время извращенцы, обнажающие себя в публичных местах, стали появляться все чаще.
— Часто вижу на улице Пионерская, в парке, около школы №21, — написала одна из пользовательниц соцсетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU