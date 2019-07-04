2019-07-04T04:41:17+03:00
Общество

Вызывавший дух Ктулху учитель в Челябинской области проиграл в суде школе

Николай Летин требовал, чтобы из его трудовой убрали запись об аморальном поведении
Лидия ПЕСКОВА
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Николай Летин. Фото: из личного архива героя публикации.Николай Летин. Фото: из личного архива героя публикации.
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В среду, 3 июля, Троицкий районный суд отказал бывшему учителю литературы Нижнесанарской школы в изменении записи в трудовой. Николай Летин был уволен из школы с формулировкой «за аморальное поведение» и пытался оспорить эту порочащую его запись, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

— Троицкий районный суд рассмотрел дело по иску преподавателя об его увольнении за аморальный поступок. По мнению прокурора, оснований для удовлетворения иска нет. Суд принял решение отказать в удовлетворении иска, — рассказали в прокуратуре Троицкого района.

Напомним, поводом для скандального увольнения педагога стали два обстоятельства. Еще до работы в школе Николай перепостил несколько неприличных картинок в своих соцсетях — позже их увидели и коллеги, и школьники. Кроме того, на одной из перемен Николай Летин прочитал школьникам отрывок из романа ужасов «Зов Ктулхку» (является классикой этого жанра), за что коллеги и школьники сочли его сатанистом.

Свое чтение «Ктулху» 32-летний педагог объяснил тем, что хотел разговаривать с подростками на их языке и расширить кругозор учащихся. По поводу неприличных картинок Николай Летин заметил, что это было до школы и он не знал, что картинки находятся в свободном доступе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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