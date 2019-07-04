Лже-парикмахер разводит на деньги любителей халявы в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:57 2019-07-04T05:02:47+03:00

На это объявление в интернете клюнули девушки.

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Жительница Челябинска увидела в интернете объявление: «Требуются модели на окрашивание. Для вас все бесплатно!» и решила записаться. Ее попросили скинуть на карту 500 рублей предоплаты — в качестве гарантии, что та придет. Пообещали, что вернут деньги при встрече.

— Потому что желающих много, а по факту половина не приходит, — пояснила парикмахер.

Девушка отправила деньги, и больше не смогла связаться с мастером.

— Кто тоже пострадал от нее, напишите мне, пожалуйста, — попросила жертва лже-парикмахера в группе «Мошенники Челябинска» во «ВКонтакте».

Она оказалась не единственной обманутой.

— Попала на эту уловку. Скинула предоплату. Знала почему-то, что так и будет! После перевода денежных средств бала заблокирована, — написала Анастасия Назарова.

Подписчики группы удивляются: «Как можно так любить халяву?!» Вот чувствует человек, что дело темное, но все равно же отправляет деньги неизвестно кому...

— Я не повелась на этот развод. Главные правила мошенников — это сумма, правдивая история и сжатые сроки. Думайте головой, прежде чем кому-то перевести деньги, — посоветовала другая челябинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU