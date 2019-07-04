Пенсионерка, вернувшая потерянный миллион, дождалась благодарности в виде торта

СЕГОДНЯ 05:03 2019-07-04T05:03:13+03:00

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Эта история произошла на Северо-Западе Челябинска. Пенсионерка Зинаида Гордиевских нашла во дворе забытую кем-то сумку, а в ней — миллион. Его потерял один местный житель.

И вот семья растеряхи решила отблагодарить честную старушку. Ей преподнесли торт и пять тысяч рублей. Старушка, которую во дворе за ее честность успели прозвать простофилей, на этот раз от денег отказываться не стала и взяла вознаграждение.

По словам пенсионерки, больше сего на свете она боялась, что часть денег из сумки могла пропасть, а ее могли обвинить в краже. Теперь эти страхи ушли. Потерявший сумку мужчина претензий к бабушке не имеет, а она может купить себе что-то на память об этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU