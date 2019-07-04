Голые и несмешные: любители обнажиться в публичных местах все чаще появляются в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-04T06:24:01+03:00

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На днях в Магнитогорске горожане запечатлели на смартфон полностью голого мужчину, который бродил в кустах возле пешеходной дорожки.

— Часто вижу такого на улице Пионерская, в парке, около школы №21, — написала жительница города.

Подобных случаев стало действительно много. К примеру, в Ленинском районе Челябинска также периодически видят голого мужчину.

В конце июня жители Копейска пожаловались в соцсети на подобного извращенца. Абсолютно не смущаясь, он шел голым по улице мимо детей. На фото очевидца видно, что на мужчину с ужасом смотрит девочка лет семи.

— Он по ул. Томилова бежал, прямо мне на встречу. А я с детьми шла… — написала в соцсети «ВКонтакте» Елена Чигинцева.

Но не только мужчины любят прогуляться голыми. В конце мая Миасс был в шоке от женщины, которая бродила по городу без одежды. На ней были лишь часы. Очевидцы выложили фото в соцсети.

Голая женщина на улицах Миасса. Фото: vk.com/miassu

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ИСТОЧНИК KP.RU