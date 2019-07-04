2019-07-04T06:24:01+03:00
Общество

Голые и несмешные: любители обнажиться в публичных местах все чаще появляются в Челябинской области

Взрослые фотографируют, дети — в шоке
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Мужчина ходил голым мимо детей. Фото: vk.com/chel_kopМужчина ходил голым мимо детей. Фото: vk.com/chel_kop
Изменить размер текста:

На днях в Магнитогорске горожане запечатлели на смартфон полностью голого мужчину, который бродил в кустах возле пешеходной дорожки.

— Часто вижу такого на улице Пионерская, в парке, около школы №21, — написала жительница города.

Подобных случаев стало действительно много. К примеру, в Ленинском районе Челябинска также периодически видят голого мужчину.

В конце июня жители Копейска пожаловались в соцсети на подобного извращенца. Абсолютно не смущаясь, он шел голым по улице мимо детей. На фото очевидца видно, что на мужчину с ужасом смотрит девочка лет семи.

— Он по ул. Томилова бежал, прямо мне на встречу. А я с детьми шла… — написала в соцсети «ВКонтакте» Елена Чигинцева.

Но не только мужчины любят прогуляться голыми. В конце мая Миасс был в шоке от женщины, которая бродила по городу без одежды. На ней были лишь часы. Очевидцы выложили фото в соцсети.

Голая женщина на улицах Миасса. Фото: vk.com/miassu

Голая женщина на улицах Миасса. Фото: vk.com/miassu

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители небольшого поселка в Челябинской области остались без бытовой техники из-за ошибки коммунальщиков
Жители Челябинска назвали Алексея Текслера «губернатором надежды»
Алексею Текслеру рассказали, зачем каслинское литье покрывают голландской сажей
Школьники-авиамоделисты из Челябинска одни из лучших в стране
Общественники в Кыштыме проконтролируют окончание строительства катка
На Расулевских чтениях в Троицке ждут Марата Башарова
Вслед за Джейсоном Стэтхэмом жители Челябинской области открывают бутылки ногой
Мишка, бегущий по трассе в Челябинской области попал на камеру видеорегистратора
Пенсионерка, вернувшая потерянный миллион, дождалась благодарности в виде торта
Лже-парикмахер разводит на деньги любителей халявы в Челябинске
Вызывавший дух Ктулху учитель в Челябинской области проиграл в суде школе
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты Formula-1 ВТБ Гран-при России 2019
Количество заболевших от инфицированной рыбы в Челябинске продолжает расти