Школьники-авиамоделисты из Челябинска одни из лучших в стране

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-04T06:27:34+03:00

Россыпь медалей они привезли на днях из Кабардино-Балкарии

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Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам спорта стали призерами сразу трех соревнований по авиамодельному спорту, которые проводились в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

В городе Нарткала прошли сразу три престижные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей ракет S: этап Кубка Мира, чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей.

Победители. Фото: областного минобра.

В состав сборной Челябинской области вошли Иван Подольский, Клим Гришин, Кирилл Зайцев, Дмитрий Чуяшенко. К соревнованиям ребят готовили преподаватели Михаил Переверов и Игорь Данилов. Наши спортсмены достойно выступили во всех соревнованиях и внесли в копилку сборной Челябинской области весомый вклад.

На чемпионате России наша команда заняла первое, второе и третье места в разных классах моделей. На Этапе Кубка Мира наша команда в соревнованиях этапа Кубка Мира завоевала 2 место.

На чемпионате России команда Челябинской области завоевала золото.

Дмитрий Чуяшенко вошел в состав сборной команды России и примет участие в чемпионате Европы.

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