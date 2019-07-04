Школьники-авиамоделисты из Челябинска одни из лучших в стране
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам спорта стали призерами сразу трех соревнований по авиамодельному спорту, которые проводились в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
В городе Нарткала прошли сразу три престижные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей ракет S: этап Кубка Мира, чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей.
Победители. Фото: областного минобра.
В состав сборной Челябинской области вошли Иван Подольский, Клим Гришин, Кирилл Зайцев, Дмитрий Чуяшенко. К соревнованиям ребят готовили преподаватели Михаил Переверов и Игорь Данилов. Наши спортсмены достойно выступили во всех соревнованиях и внесли в копилку сборной Челябинской области весомый вклад.
На чемпионате России наша команда заняла первое, второе и третье места в разных классах моделей. На Этапе Кубка Мира наша команда в соревнованиях этапа Кубка Мира завоевала 2 место.
На чемпионате России команда Челябинской области завоевала золото.
Дмитрий Чуяшенко вошел в состав сборной команды России и примет участие в чемпионате Европы.
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