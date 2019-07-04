2019-07-04T06:28:39+03:00
Общество

Общественники в Кыштыме проконтролируют окончание строительства катка

Глава региона Алексей Текслер поддержал это предложение, прозвучавшее от местных жителей
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер поддерживает систему общественного контроля строительства важных социальных объектов. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер поддерживает систему общественного контроля строительства важных социальных объектов. Фото: gubernator74.ru
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Новый долгожданный спортивный объект должен быть сдан в конце нынешнего года. Крытый каток с искусственным льдом кыштымцы ждут около девяти лет.

По итогам майской поездки в Кыштым, ознакомившись с проблемой, Алексей Текслер распорядился выделить 96 млн руб из областного бюджета.

Накануне глава региона побывал с рабочим визитом в Кыштыме. И направился на стройплощадку. Текслер заявил, что лично будет контролировать окончание строительства:

— Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так. Лично буду контролировать ход работ на каждом таком крупном объекте, по которым мною приняты решения.

Есть «дорожная карта» стройки, конкурсы на поставку оборудования и строительно-монтажные работы будут отыграны в ближайшее время.

Но главное — есть желание кыштымцев организовать общественный контроль строительства. Активисты сформировали специальную группу.

— Уважаемые друзья, мне импонирует сам подход к решению локальной задачи по строительству крытого катка. Практика общественного контроля — очень действенный способ, чтобы фиксировать и сроки, и качество работ, оперативно вносить нужные коррективы. Считаю, что подобную форму взаимодействия следует использовать и в других территориях. Часть рабочих моментов еще не согласована — например, по вентиляции. Важно, чтобы под вашим контролем вопросы строительства решались динамично, без задержек, — сказал Алексей Текслер.

После визита настройку глава региона провел встречу с главой Кыштыма Людмилой Шеболаевой, на которой обсуждалось исполнение поручений главы региона по итогам прошлого визита в муниципалитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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