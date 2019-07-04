Алексею Текслеру рассказали, зачем каслинское литье покрывают голландской сажей

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-04T06:39:09+03:00

Глава региона заявил, что уникальное предприятие нужно поддерживать и развивать

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Во время рабочего визита в Каслинский район глава Челябинской области Алексей Текслер посетил завод архитектурно-художественного литья. Ему устроили экскурсию по цехам легендарного завода, и руководитель региона осмотрел все участки производства художественных изделий из чугуна.

Алексею Текслеру продемонстрировали как создаются литейные формы, ведется отливка, чеканка и сборка изделий.

Побывал он на участке покраски. Здесь отливки вручную покрываются «голландской сажей» — традиционной черной краской. Ее рецепт не меняется более 170 лет. Именно этот цвет стал фирменным для изделий из Каслей.

— Каслинское литье — бренд Челябинской области. Предприятие работает несколько столетий и является важным культурным достоянием региона. Его обязательно надо поддерживать и развивать, — подчеркнул Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU