Алексею Текслеру рассказали, зачем каслинское литье покрывают голландской сажей
Во время рабочего визита в Каслинский район глава Челябинской области Алексей Текслер посетил завод архитектурно-художественного литья. Ему устроили экскурсию по цехам легендарного завода, и руководитель региона осмотрел все участки производства художественных изделий из чугуна.
Алексею Текслеру продемонстрировали как создаются литейные формы, ведется отливка, чеканка и сборка изделий.
Побывал он на участке покраски. Здесь отливки вручную покрываются «голландской сажей» — традиционной черной краской. Ее рецепт не меняется более 170 лет. Именно этот цвет стал фирменным для изделий из Каслей.
— Каслинское литье — бренд Челябинской области. Предприятие работает несколько столетий и является важным культурным достоянием региона. Его обязательно надо поддерживать и развивать, — подчеркнул Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU