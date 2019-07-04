В Челябинске продают кота за 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-04T10:03:48+03:00

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Бело-рыжий толстопуз Мурзик станет буквально золотым питомцем для того, кто его купит. Потому что он стоит 10 миллионов рублей. Такую цену за упитанного, беспородного кота запросил хозяин Руслан Темерханов. Он выложил объявление на «Авито» и уточнил, что торга за котейку нет.

— Кот очень хороший, потому такой дорогой! — объяснил Руслан.

Чем же так хорош Мурзик, продавец не рассказал. Видимо, питомец обладает какой-то суперспособностью. Может истребить всех мышей в городе или исцелить все болезни мурлыканьем...

Кому-кому, только одному! Фото: Аvito.ru

Объявление о продаже хвостатого «миллионера» появилось вечером 3 июля. Его уже посмотрели 500 человек. Кто знает, может среди них есть тот, кто загорелся обзавестись ценным котом и уже снимает деньги с банковского счета.

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ИСТОЧНИК KP.RU