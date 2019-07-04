Каслинский район Челябинской области ждет «реновация»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-04T11:16:42+03:00

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Красный блокнот для записи вопросов, требующих немедленного решения, во время разговора с жителями Каслинского района глава региона Алексей Текслер использовал очень часто. Разговор шел о самых важных проблемах муниципалитета — положении дел в медицине, состоянии дорог, проблемах в ЖКХ и социальной сфере.

— Сегодня многие прежние достижения Каслинского района серьезно уступили место проблемам — в плане производства продукции, развития инфраструктуры и социальной сферы, особенно здравоохранения. Готовясь к встрече, я проанализировал много обращений. Считаю, назрела необходимость «реновации» всей территории, чтобы изменить настроение людей, привлечь инвестиционные потоки, более эффективно распоряжаться тем, что район имеет, — подчеркнул Алексей Текслер.

Руководитель региона побывал в местной больнице: в штате не хватает 25 сотрудников. Оборудование требует ремонта. Зданию нужна реконструкция. По поручению Текслера местные власти подготовят список острых вопросов. Решать задачу им предстоит вместе с областным минздравом.

Здание местного ДК нуждается в ремонте.

— Дворец культуры — уникальный объект, с зимним садом, такого никогда не встречал. Но состояние неудовлетворительное. В этом году сделаем входную группу и крышу над концертным залом. На следующий год запланируем ремонт крыши над зимним садом, — уточнил Алексей Текслер.

Зданию районного ДК, где цветет уникальный зимний сад, нужен ремонт. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU