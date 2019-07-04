2019-07-04T11:37:13+03:00
Общество

Жители Челябинска стали реже разводиться

Социологи обнародовали статистику по распавшимся бракам на Южном Урале
Сергей УФИМЦЕВ
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Южноуральцы стали реже разводиться, но и женятся теперь тоже реже.Южноуральцы стали реже разводиться, но и женятся теперь тоже реже.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Челябинскстат опубликовал статистику по бракам и разводам в регионе за последние годы. Как выяснилось, меньше всего семей распалось в прошлом году. В 2018-м развелись чуть меньше 16 тысяч семейных пар. Для сравнения, в 2002-м было 27 тысяч разводов.

С чем это связано, социологи не уточняют. Конечно, можно в шутку предположить, что на сокращение разводов повлиял рост ипотечных кредитов. «Ничто так не укрепляет брак, как совместная ипотека», смеются южноуральцы в соцсетях.

Но если говорить серьезно, то причина может скрываться в другом: люди реже разводятся, но и женятся тоже реже.

Например, в том же 2018-м в Челябинской области зарегистрировали 21 тысячу бракосочетаний. А годом раньше было на 4 тысячи свадеб больше, сообщает газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на Челябинскстат.

— Пик свадеб за последние 28 лет пришелся на 2011 год. Тогда в Челябинской области брак заключили более 33 тысяч пар, — говорят социологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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